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Данилов заявил об уничтожении группы иранских инструкторов в Крыму

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Возмездие за сотрудничество с террористами

Данилов заявил об уничтожении группы иранских инструкторов в Крыму

Фото: Getty Images

Новина українською

Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью The Guardian заявил, что украинские силы уничтожили в Крыму иранцев, которые помогали россиянам управлять беспилотниками Shahed-136.

Ранее израильская пресса сообщала о десяти убитых иранцев в Крыму. Данилов дал понять, что любое дальнейшее иранское военное присутствие будет мишенью.

"Они были на нашей территории. Мы их сюда не приглашали, и если они сотрудничают с террористами и участвуют в уничтожении нашей нации, мы должны их убить", - заявил секретарь СНБО.

Напомним, ранее пресс-секретарь Воздушных сил Украины Юрий Игнат подтвердил информацию британской разведки о том, что Россия исчерпала запас дронов-камикадзе, которые она получила от Ирана. Но она может построить у себя завод по сбору этих дронов. Игнат также сообщил, что ВСУ уже сбили около 340 "шахедов".

Читайте такжеВ Иране убит полковник КСИР, который мог отвечать за поставки дронов для российской армии
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В статье: война с россией
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Источник:
The Guardian

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