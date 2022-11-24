Данилов заявил об уничтожении группы иранских инструкторов в Крыму
Возмездие за сотрудничество с террористами
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Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью The Guardian заявил, что украинские силы уничтожили в Крыму иранцев, которые помогали россиянам управлять беспилотниками Shahed-136.
Ранее израильская пресса сообщала о десяти убитых иранцев в Крыму. Данилов дал понять, что любое дальнейшее иранское военное присутствие будет мишенью.
"Они были на нашей территории. Мы их сюда не приглашали, и если они сотрудничают с террористами и участвуют в уничтожении нашей нации, мы должны их убить", - заявил секретарь СНБО.
Напомним, ранее пресс-секретарь Воздушных сил Украины Юрий Игнат подтвердил информацию британской разведки о том, что Россия исчерпала запас дронов-камикадзе, которые она получила от Ирана. Но она может построить у себя завод по сбору этих дронов. Игнат также сообщил, что ВСУ уже сбили около 340 "шахедов".
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