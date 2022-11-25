Андриюк: Заседание Печерского суда по делу Павелко не состоялось из-за "заминирования"
Досадное совпадение обстоятельств
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Сегодня в Печерском районном суде Киева должно было состояться заседание, на котором Павелко и Записоцкому могли избрать меру пресечения.
Однако, как сообщает журналист Константин Андриюк, заседание было перенесено из-за сообщения о заминировании здания суда.
"Какая-то больная голова прислала крейзи-письма о «заминировании». Интересно, что на это письмо отреагировали только в Печерском суде и именно из-за него перенесли заседание по делу Павелко и Записоцкого на 28 ноября. Взрывотехники так и не прибыли на место, казалось бы, "заминирования", – написал Андриюк.
Журналист также сообщил, что Печерский суд продолжил свою работу и рассматривал другие дела по расписанию. В помещении осталось большое количество людей.
Напомним, что Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко и генеральный секретарь организации Юрий Записоцкий подозреваются в хищении крупных сумм на сделке со строительством завода по производству искуственных покрытий для футбольных полей.
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