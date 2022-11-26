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Дуда: Patriot можно направить в Украину без обслуживающего персонала НАТО

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Польский президент выступает за передачу комплексов Украине

Дуда: Patriot можно направить в Украину без обслуживающего персонала НАТО

фото - Getty Images

Новина українською

Зенитно-ракетные комплексы Patriot можно направить в Украину без обслуживающего персонала стран НАТО.

Однако, если Германия не согласится на размещение ракет в Украине, то их следует разместить в Польше. Об этом написал в Твиттере президент Польши Анджей Дуда.

“Со многих точек зрения было бы хорошо, если бы батареи Patriot стояли подальше от польской границы в Украине, поскольку тогда бы они защищали территорию Польши, наших граждан и часть Украины. Но если Германия не согласится на перевозку ракет в Украину, то эти системы защиты нужно разместить в Польше”, - отметил Дуда.

Позже в общении с польским экспертом Войцехом Шацким Дуда написал в Твиттере, что батареи Patriot можно направить в Украину без обслуживающего персонала НАТО.

“Украина давно об этом просит. Она обязательно согласится на условие их размещения таким образом, чтобы ракеты также защищали страну НАТО, например, Польшу”, - подчеркнул Дуда.

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В статье: Германия Польша война с россией Анджей Дуда
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Источник:
Твиттер Дуды

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