Дуда: Patriot можно направить в Украину без обслуживающего персонала НАТО

Зенитно-ракетные комплексы Patriot можно направить в Украину без обслуживающего персонала стран НАТО.

Однако, если Германия не согласится на размещение ракет в Украине, то их следует разместить в Польше. Об этом написал в Твиттере президент Польши Анджей Дуда.

“Со многих точек зрения было бы хорошо, если бы батареи Patriot стояли подальше от польской границы в Украине, поскольку тогда бы они защищали территорию Польши, наших граждан и часть Украины. Но если Германия не согласится на перевозку ракет в Украину, то эти системы защиты нужно разместить в Польше”, - отметил Дуда.

Позже в общении с польским экспертом Войцехом Шацким Дуда написал в Твиттере, что батареи Patriot можно направить в Украину без обслуживающего персонала НАТО.