Дуда: Patriot можно направить в Украину без обслуживающего персонала НАТО
Польский президент выступает за передачу комплексов Украине
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Зенитно-ракетные комплексы Patriot можно направить в Украину без обслуживающего персонала стран НАТО.
Однако, если Германия не согласится на размещение ракет в Украине, то их следует разместить в Польше. Об этом написал в Твиттере президент Польши Анджей Дуда.
“Со многих точек зрения было бы хорошо, если бы батареи Patriot стояли подальше от польской границы в Украине, поскольку тогда бы они защищали территорию Польши, наших граждан и часть Украины. Но если Германия не согласится на перевозку ракет в Украину, то эти системы защиты нужно разместить в Польше”, - отметил Дуда.
Позже в общении с польским экспертом Войцехом Шацким Дуда написал в Твиттере, что батареи Patriot можно направить в Украину без обслуживающего персонала НАТО.
“Украина давно об этом просит. Она обязательно согласится на условие их размещения таким образом, чтобы ракеты также защищали страну НАТО, например, Польшу”, - подчеркнул Дуда.
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