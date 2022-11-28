Премьер Британии и генсек НАТО заявили о продолжении военной поддержки Украины
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Великобритания продолжит политику бывших премьер-министров Бориса Джонсона и Лиз Трасс в контексте помощи Украине. Со следующего года военную помощь планируют увеличить. Об этом заявил премьер-министр Риши Сунак во время своей первой крупной внешнеполитической речи, как передает Reuters.
"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы сохраним или увеличим нашу военную помощь в следующем году".
Риши Сунак также пообещал, что Лондон представит новую поддержку Киеву в рамках противовоздушной обороны. В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что путин пытается использовать зиму как оружие. Он призвал блок усилить поддержку Украины. Об этом сообщает Welt.
"путин пытается использовать зиму как оружие. Но он не добьется этого успеха. Мы можем усилить позицию Украины за столом переговоров, если дадим ВСУ военную поддержку. Лучший способ поддержать мир – поддержать Украину. В наших собственных интересах, чтобы Украина победила".
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