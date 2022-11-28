Премьер Британии и генсек НАТО заявили о продолжении военной поддержки Украины

Великобритания продолжит политику бывших премьер-министров Бориса Джонсона и Лиз Трасс в контексте помощи Украине. Со следующего года военную помощь планируют увеличить. Об этом заявил премьер-министр Риши Сунак во время своей первой крупной внешнеполитической речи, как передает Reuters.

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы сохраним или увеличим нашу военную помощь в следующем году".

Риши Сунак также пообещал, что Лондон представит новую поддержку Киеву в рамках противовоздушной обороны. В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что путин пытается использовать зиму как оружие. Он призвал блок усилить поддержку Украины. Об этом сообщает Welt.