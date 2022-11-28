Андриюк: ДТЭК может внести залог за генсека УАФ Юрия Записоцкого
УАФ якобы срочно ищет деньги, чтобы внести залог в почти 10 миллионов гривен
Фото: facebook.com/ffukraine
Общественный деятель, активность, журналист Константин Андриюк в своем телеграмм-канале сообщает о том, что компания ДТЭК может внести залог за генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого, который проходит по криминальному делу со строительством завода искусственных полей.
"Итак, подъехала невероятная новость, УАФ срочно ищет деньги, чтобы внести залог в почти 10 миллионов гривен за своего генсека – Юрия Записоцкого.
Но есть одно но – деньги для залога должны быть официальные, легальные и задекларированные. А с этим, как выяснилось, проблемы.
Поэтому УАФ, внимание, хочет просить эти деньги у компании ДТЭК. Об этом юристы УАФ шептались в кулуарах суда. Потому что Андрей Павелко дружит с гендиректором ДТЭК Тимченко.
А торопиться надо. Потому что, может, завтра придется искать еще деньги на залог для самого главы УАФ", - написал Андриюк.
Напомним, что по заявлению Андриюка, Записоцкому избрали меру пресечения -
Завтра, 29 ноября, якобы суд должен избрать меру пресечения и президенту УАФ Андрею Павелко.
ДТЭК – крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания входит в состав SCM, акционером которой является президент "Шахтера" Ринат Ахметов.
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