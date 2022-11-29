ВСУ сбили два российских самолета в понедельник
Штурмовик и бомбардировщик
Рештки Су-25 у Києві, ілюстраційне фото - Getty Images
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке вторника сообщает, что в понедельник, 28 ноября, были сбиты два вражеских самолета – штурмовик Су-25 и бомбардировщик Су-24.
Заметим, что на утро вчерашнего дня в графе сбитые самолеты армии РФ была цифра 278 единиц.
Генштаб также сообщает, что авиация Сил обороны Украины в течение понедельника нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
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