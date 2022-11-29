Ночью россияне выпустили по Днепру 4 ракеты
Нелюди
Днепр вечерний
Во время обстрела Днепра ночью, 29 ноября, обошлось без погибших и раненых. По уточненной информации, россияне атаковали город четырьмя ракетами. Пожар, произошедший после прилетов, ликвидирован. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Россияне атаковали Днепр четырьмя ракетами. Серьезные разрушения и пожар, который пожарные уже потушили. Никопольский район российские оккупационные войска обстреляли из "Ураганов" и тяжелой артиллерии. Во вражеский прицел попала Красногригорьевская громада, люди не пострадали. В других районах звучали сирены, но обошлось без атак. И на эту минуту спокойно. Не пренебрегайте воздушной тревогой".
Как отметил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, в результате удара по Днепру разрушены производственные помещения частного предприятия. Также изуродована автомобильная техника.
"Пожар, произошедший после прилетов, ликвидирован. Главное – без жертв. Сейчас специалисты выясняют, какими именно ракетами ударили по городу".
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