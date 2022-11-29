Разведка Британии объяснила, почему РФ отказалась от тактики развертывания БТГ в Украине

Британская разведка утверждает, что в последние три месяца российские войска значительно прекратили развертывание батальонно-тактических групп (БТГ) в Украине, поскольку во время боевых действий высокой интенсивности они продемонстрировали определенные недостатки. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

Как отмечается, концепция БТГ играла важную роль в российской военной доктрине на протяжении последних десяти лет и предполагала, что батальоны интегрированы с полным спектром вспомогательных подразделений, включая бронетехнику, разведку и (в отличие от обычной западной практики) артиллерию.

"Некоторые внутренние недостатки концепции БТГ были обнаружены в ходе высокоинтенсивных, широкомасштабных боевых действий войны в Украине. Относительно небольшое количество выделяемой БТГ боевой пехоты часто оказывается недостаточным".

Как утверждает британская разведка, децентрализованное распределение артиллерии не позволило России в полной мере использовать свое преимущество в количестве орудий. Кроме того, лишь некоторые командиры БТГ были наделены полномочиями гибко использовать возможности, как это было предусмотрено моделью БТГ.