Разведка Британии объяснила, почему РФ отказалась от тактики развертывания БТГ в Украине
Один большой сплошной недостаток?
Getty Images / Global Images Ukraine
Британская разведка утверждает, что в последние три месяца российские войска значительно прекратили развертывание батальонно-тактических групп (БТГ) в Украине, поскольку во время боевых действий высокой интенсивности они продемонстрировали определенные недостатки. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.
Как отмечается, концепция БТГ играла важную роль в российской военной доктрине на протяжении последних десяти лет и предполагала, что батальоны интегрированы с полным спектром вспомогательных подразделений, включая бронетехнику, разведку и (в отличие от обычной западной практики) артиллерию.
"Некоторые внутренние недостатки концепции БТГ были обнаружены в ходе высокоинтенсивных, широкомасштабных боевых действий войны в Украине. Относительно небольшое количество выделяемой БТГ боевой пехоты часто оказывается недостаточным".
Как утверждает британская разведка, децентрализованное распределение артиллерии не позволило России в полной мере использовать свое преимущество в количестве орудий. Кроме того, лишь некоторые командиры БТГ были наделены полномочиями гибко использовать возможности, как это было предусмотрено моделью БТГ.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 November 2022— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) November 29, 2022
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