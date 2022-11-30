 В Чехии призвали отключить электрику посольству РФ. Также Кислица предлагает переименовать Россию на Московию ᐉ UA-Футбол
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В Чехии призвали отключить электрику посольству РФ. Также Кислица предлагает переименовать Россию на Московию

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Историческое название!

В Чехии призвали отключить электрику посольству РФ. Также Кислица предлагает переименовать Россию на Московию

Фото из свободных источников

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В Чехии активисты призвали местные власти отключить воду и электричество посольству государства-террориста России. Они заявили, что хотят, чтобы те мерзли, как украинцы, которых страна-агрессор погрузила в холод и блекаут. Автором соответствующего обращения стал благотворительный фонд "Подарок Путину".

"Мы дадим российскому посольству в Праге попробовать их собственный суп. У нас есть петиция. Мы хотим, чтобы электро- и водопоставщики отключили все здания в Праге, принадлежащие Российской Федерации. Пусть и они мерзнут в темноте, как, например, киевляне".

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В то же время постпред Украины при ООН Сергей Кислица предложил переименовать Россию в Московию.

"Возьмем Magyarország Венгрия (Укр); Hungary (Eng); Ungarn (Ger); Węgry (PL); Österreich - Austria (Eng); Rakouskо (Slovak). Одним словом, кто как хочет, так и называет. Так что нам – КМУ, ВРУ – мешает вернуть Московии ее историческое название. Нынешнее все равно украдено. Поддерживаете ли вы?"

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В статье: война с россией Сергей Кислица
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