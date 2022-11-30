В Чехии призвали отключить электрику посольству РФ. Также Кислица предлагает переименовать Россию на Московию
Историческое название!
Фото из свободных источников
В Чехии активисты призвали местные власти отключить воду и электричество посольству государства-террориста России. Они заявили, что хотят, чтобы те мерзли, как украинцы, которых страна-агрессор погрузила в холод и блекаут. Автором соответствующего обращения стал благотворительный фонд "Подарок Путину".
"Мы дадим российскому посольству в Праге попробовать их собственный суп. У нас есть петиция. Мы хотим, чтобы электро- и водопоставщики отключили все здания в Праге, принадлежащие Российской Федерации. Пусть и они мерзнут в темноте, как, например, киевляне".
Dáme ruské ambasádě v Praze ochutnat jejich vlastní polívčičku. Máme https://t.co/sOl6gWvHqX petici. Chceme aby dodavatelé energií a vody odpojili všechny budovy v Praze, které patří Ruské Federaci. Ať taky po tmě mrznou, stejně jako třeba lidé v Kyjevě. Za podpis a retweet díky. pic.twitter.com/5nWcjzIrfJ— Dárek pro Putina (@DarPutinovi) November 29, 2022
В то же время постпред Украины при ООН Сергей Кислица предложил переименовать Россию в Московию.
"Возьмем Magyarország Венгрия (Укр); Hungary (Eng); Ungarn (Ger); Węgry (PL); Österreich - Austria (Eng); Rakouskо (Slovak). Одним словом, кто как хочет, так и называет. Так что нам – КМУ, ВРУ – мешает вернуть Московии ее историческое название. Нынешнее все равно украдено. Поддерживаете ли вы?"
Візьмемо Magyarország Угорщина (Укр); Hungary (Eng); Ungarn (Ger); Węgry (PL); Österreich - Austria (Eng); Rakúsko (Slovak) одним словом, хто як хоче так і називає. То що нам - КМУ, ВРУ - заважає повернути Московії її історичну назву. Нинішня все одне вкрадена. Чи ви підтримуєте?— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) November 29, 2022
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