 США заключили контракт более чем на миллиард долларов для производства ЗРК NASAMS для Украины ᐉ UA-Футбол
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США заключили контракт более чем на миллиард долларов для производства ЗРК NASAMS для Украины

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США заключили контракт более чем на миллиард долларов для производства ЗРК NASAMS для Украины

Фото из свободных источников

Новина українською

Пентагон 30 ноября заключил контракт более чем на 1,2 миллиарда долларов с компанией Raytheon, которая должна изготовить шесть зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны США.

В сообщении отметили, что производство будет производиться в городе Тьюксбери, штат Массачусетс. Ориентировочная дата завершения работ – ноябрь 2025 года. В начале ноября 2022-го в Украину прибыли две системы зенитных ракетных комплексов NASAMS, они показали стопроцентную эффективность во время одной из массированных атак россиян.

Также в контракт входит производство батарей ЗРК, сопутствующего оборудования, запчастей, обучение бойцов ВСУ и другие услуги.

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В статье: война с россией Пентагон NASAMS ПВО
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Источник:
defense.gov

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