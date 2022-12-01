США заключили контракт более чем на миллиард долларов для производства ЗРК NASAMS для Украины
Шесть штук
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Пентагон 30 ноября заключил контракт более чем на 1,2 миллиарда долларов с компанией Raytheon, которая должна изготовить шесть зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны США.
В сообщении отметили, что производство будет производиться в городе Тьюксбери, штат Массачусетс. Ориентировочная дата завершения работ – ноябрь 2025 года. В начале ноября 2022-го в Украину прибыли две системы зенитных ракетных комплексов NASAMS, они показали стопроцентную эффективность во время одной из массированных атак россиян.
Также в контракт входит производство батарей ЗРК, сопутствующего оборудования, запчастей, обучение бойцов ВСУ и другие услуги.
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