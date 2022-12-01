РФ готовится к новому удару, на аэродроме Энгельс-2 зафиксировано рекордное кол-во бомбардировщиков

На одном из главных российских военных аэродромов Энгельс-2 под Саратовом зафиксировано солидное движение, авиация находится в боевой готовности. Скорее всего, оккупанты готовятся к новому массированному удару по Украине.

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Об этом свидетельствуют спутниковые снимки от компаний Maxar Technologies и Planet Labs. На них видны почти два десятка бомбардировщиков дальнего действия Ту-95 и Ту-160. Кстати, ранее для нанесения ударов РФ применяла не более 11 самолетов одновременно. Также можно увидеть топливозаправщики, ящики с боеприпасами, транспортные средства и ремонтные материалы.

Как отмечают военные аналитики, наземный персонал на базе очень активен. Кроме того, на взлетной полосе припарковано множество крупных грузовых самолетов. Также можно увидеть тележки, которые используют для перевозки крылатых ракет X-55 или X-101.