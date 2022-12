В России проблемы с эффективностью стратегии ударов по инфраструктуре Украины – британская разведка

Разведка Британии считает, что стратегия РФ по уничтожению критической инфраструктуры Украины имеет не столь высокую эффективность, как можно было ожидать, например, в начале войны. Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства Обороны Британии.

Начиная с октября 2022 года, Россия неоднократно атаковала электрораспределительную сеть Украины, прежде всего крылатыми ракетами. Это, вероятно, первый пример попытки России реализовать концепцию стратегической операции по уничтожению критически важных целей, являющейся ключевым компонентом военной доктрины, принятой ею в последние годы.

Концепция предусматривает использование ракет дальнего радиуса действия для ударов по критически важным объектам национальной инфраструктуры враждебного государства, а не по его вооруженным силам, с целью деморализации населения и, наконец, принуждения руководства государства к капитуляции. Правда, эффективность этой стратегии, вероятно, притупилась, поскольку Россия уже израсходовала значительную часть своих подходящих ракет против тактических целей.

Поскольку Украина успешно мобилизовалась в течение девяти месяцев, материальный и психологический эффект этой операции, вероятно, будет меньше, чем если бы она была развернута в начальный период войны, подчеркнула британская разведка.

