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Байден и Макрон пообещали помочь Украине с энергетикой и активизировать поставки ПВО

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Байден и Макрон пообещали помочь Украине с энергетикой и активизировать поставки ПВО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В четверг, 1 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон приехал в Вашингтон. После неофициальной части Макрон и Байден приступили к делам.

Президенты опубликовали совместное заявление, в котором подчеркнули, что не признают аннексии россией украинских территорий и осуждают какую-либо эскалацию – "в частности, ее безответственную ядерную риторику и дезинформацию относительно возможных химических атак, а также биологического и ядерного оружия".

Кроме того, президенты США и Франции отметили, что будут помогать Украине защищать суверенитет и территориальную целостность путем предоставления политической, гуманитарной и экономической помощи Украине столько времени, сколько потребуется. Речь идет и о финансовой и военной поддержке нашего государства в настоящее время и о послевоенном восстановлении и привлечении России к ответственности за военные преступления. Политики пообещали увеличить поставки ПВО и оборудования, необходимого для ремонта энергетической сети Украины.

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В статье: война с россией Эммануэль Макрон Джо Байден
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Источник:
CNN

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