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Правительство Италии продлило поставки оружия Украине

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До конца 2023 года

Правительство Италии продлило поставки оружия Украине

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянское правительство приняло решение о продлении поставок оружия в Украину для защиты от российской агрессии до 31 декабря 2023 года.

Совет министров Италии поддержал постановление о продлении поставок оружия в Украину до конца следующего года. Решение было единогласным. Об этом сообщает издание Corriere della Sera. Созвала Совет премьер-министр страны Джорджия Мэлони.

Таким образом, военная поддержка Украины от итальянцев будет продолжаться, по меньшей мере, до 31 декабря 2023 года. В частности, рассматривается предоставление зенитно-ракетных комплексов по защите объектов инфраструктуры от российских атак с воздуха.

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В статье: война с россией
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Источник:
corriere.it

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