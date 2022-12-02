Правительство Италии продлило поставки оружия Украине

Итальянское правительство приняло решение о продлении поставок оружия в Украину для защиты от российской агрессии до 31 декабря 2023 года.

Совет министров Италии поддержал постановление о продлении поставок оружия в Украину до конца следующего года. Решение было единогласным. Об этом сообщает издание Corriere della Sera. Созвала Совет премьер-министр страны Джорджия Мэлони.

Таким образом, военная поддержка Украины от итальянцев будет продолжаться, по меньшей мере, до 31 декабря 2023 года. В частности, рассматривается предоставление зенитно-ракетных комплексов по защите объектов инфраструктуры от российских атак с воздуха.