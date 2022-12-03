Зеленский: На Донетчине – Бахмут, Соледар – сейчас по-прежнему наиболее горячо, наиболее болезненно
Вечернее обращение президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации по итогам очередных суток полномасштабного вторжения России. "Провел очередное заседание Ставки. Командующие доложили о ситуации на конкретных направлениях – на важнейших направлениях", – сказал глава государства.
"На Донетчине – Бахмут, Соледар – сейчас по-прежнему наиболее горячо, наиболее болезненно. Делаем все, чтобы помочь нашим ребятам на этом направлении. Каждый, кто там, заслуживает самой высокой благодарности!"
Луганщина и Харьковщина – укрепляем наши силы. Юг – продолжаем "минусировать" возможности оккупантов. Граница – укрепляем весь периметр. Черноморская акватория – работаем, чтобы в итоге "Калибры" могли быть разве что на дне.
Также сегодня провел совещание с руководителями нашего внешнеполитического блока. Подытожили неделю – и готовим новые мероприятия на декабрь и январь. Очень мощные меры. Позиция Украины будет звучать, интересы Украины будем реализовывать, несмотря ни на что.
Слава всем, кто воюет за Украину! Слава всем, кто работает ради нашего государства!
Вечная память и уважение всем, кто отдал жизнь за независимость!
Слава Украине!", - сказал Владимир Зеленский.
Смотрите полное видеообращение главы государства.
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