В результате обстрелов Херсона после освобождения города погибло 19 человек

Сегодня, 4 декабря, российские захватчики снова обстреляли освобожденный Херсон. На этот раз обошлось без жертв.

Однако за последние две недели в результате ударов оккупантов 19 человек погибли и еще 39 получили ранения. Об этом сообщил Херсонский городской совет.

"В течение сегодняшнего дня в Херсоне зафиксировано 5 обстрелов. В частности, враг обстрелял дома по ул. Фабричной, Портовой, Сенявина. Пострадавших нет", - говорится в посте госучреждения.

3 декабря прилеты российских снарядов фиксировались на пер. Портовом, просп. Шевченко, ул. П. Орлика, Оружейной, Причальной, Чайковского, Героев Крут, Офицерской, в районе Военки, ул. Дружбы, Гаспринского, Тираспольского.

По данным горсовета, всего с 20 ноября по 4 декабря зафиксировано 169 "прилетов". В результате российских обстрелов погибли 19 человек. Еще 39, среди которых один ребенок, получили ранения.