Два самолета РФ Ту-95 получили повреждения на аэродроме Энгельс – есть информация об атаке БПЛА

Утром 5 декабря сообщается о взрывах на авиабазе стратегической авиации РФ "Энгельс" (Саратовская область).

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 были существенно повреждены в результате удара беспилотника по взлетно-посадочной полосе аэродрома (сообщают российские телеграм-каналы).

Также есть информация о взрыве бензовоза еще на одном российском аэродроме под Рязанью. Сообщается о 3 жертвах и 6 раненых.

"Энгельс" – это одна из двух баз российской стратегической авиации, на которой расположены бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 ТС, имеющие на вооружении крылатые ракеты, также с ядерными боеголовками.