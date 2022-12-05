Два самолета РФ Ту-95 получили повреждения на аэродроме Энгельс – есть информация об атаке БПЛА
Оттуда взлетают почти все самолеты, бьющие по украинской энергосистеме
Maxar
Утром 5 декабря сообщается о взрывах на авиабазе стратегической авиации РФ "Энгельс" (Саратовская область).
Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 были существенно повреждены в результате удара беспилотника по взлетно-посадочной полосе аэродрома (сообщают российские телеграм-каналы).
Также есть информация о взрыве бензовоза еще на одном российском аэродроме под Рязанью. Сообщается о 3 жертвах и 6 раненых.
"Энгельс" – это одна из двух баз российской стратегической авиации, на которой расположены бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 ТС, имеющие на вооружении крылатые ракеты, также с ядерными боеголовками.
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