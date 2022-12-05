  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Снова более 500 убитых в сутки. Генштаб о потерях россиян за 4 декабря
В тренде

Снова более 500 убитых в сутки. Генштаб о потерях россиян за 4 декабря

Общие новости
(1 голосов)

Минус 45 единиц техники

Снова более 500 убитых в сутки. Генштаб о потерях россиян за 4 декабря

Гайдай ОВА

Новина українською

Генштаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24 февраля по 05 декабря.

За воскресенье, 4 декабря, было ликвидировано еще 540 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии России составляют около 91690 человек.

Потери россиян в технике:

  • танков - 2924 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 5900 (+8) ед,
  • артиллерийских систем - 1914 (+6) ед,
  • РСЗО - 395 (+0) ед,
  • средства ПВО - 211 (+1) ед,
  • самолетов - 281 (+0) ед,
  • вертолетов - 264 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1582 (+9),
  • крылатые ракеты - 531 (+0),
  • корабли /катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн- 4497 (+18) ед,
  • специальная техника – 163 (+0).

Указывается, что наибольшие потери россияне понесли на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде