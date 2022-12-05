Снова более 500 убитых в сутки. Генштаб о потерях россиян за 4 декабря

Генштаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24 февраля по 05 декабря.

За воскресенье, 4 декабря, было ликвидировано еще 540 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии России составляют около 91690 человек.

Потери россиян в технике:

танков - 2924 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 5900 (+8) ед,

артиллерийских систем - 1914 (+6) ед,

РСЗО - 395 (+0) ед,

средства ПВО - 211 (+1) ед,

самолетов - 281 (+0) ед,

вертолетов - 264 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1582 (+9),

крылатые ракеты - 531 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн- 4497 (+18) ед,

специальная техника – 163 (+0).

Указывается, что наибольшие потери россияне понесли на Лиманском и Бахмутском направлениях.