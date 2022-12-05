Снова более 500 убитых в сутки. Генштаб о потерях россиян за 4 декабря
Минус 45 единиц техники
Гайдай ОВА
Генштаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24 февраля по 05 декабря.
За воскресенье, 4 декабря, было ликвидировано еще 540 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии России составляют около 91690 человек.
Потери россиян в технике:
- танков - 2924 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 5900 (+8) ед,
- артиллерийских систем - 1914 (+6) ед,
- РСЗО - 395 (+0) ед,
- средства ПВО - 211 (+1) ед,
- самолетов - 281 (+0) ед,
- вертолетов - 264 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1582 (+9),
- крылатые ракеты - 531 (+0),
- корабли /катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн- 4497 (+18) ед,
- специальная техника – 163 (+0).
Указывается, что наибольшие потери россияне понесли на Лиманском и Бахмутском направлениях.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Два самолета РФ Ту-95 получили повреждения на аэродроме Энгельс – есть информация об атаке БПЛА
- Япония – Хорватия. Прогноз на матч от Роберто Моралеса
- Англия встретится с Францией в четвертьфинале. Расписание и результаты ЧМ-2022
- ВСУ уничтожили подполковника ВДВ армии России
- Красотка дня. Соблазнительная девушка форварда сборной Австралии. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная подруга главного открытия чемпионата мира Коди Гакпо. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн