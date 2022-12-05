  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Украине объявлена масштабная воздушная тревога, есть большая угроза ракетного удара
В тренде

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога, есть большая угроза ракетного удара

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Пройдите в укрытие или хотя бы пользуйтесь правилом двух стен

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога, есть большая угроза ракетного удара

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

По состоянию на 13:20 по Киеву в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. По состоянию на 13:50 заполнена вся карта, кроме оккупированного Крыма.

Главы ОГА сообщают о большой угрозе ракетного удара от РФ.

По предварительной информации, 13 вражеских самолетов уже выпустили по 8 ракет, суммарное количество – 104. Также в море вышли ракетоносители "Калибров", возможен залп из 16 ракет. Ориентировочное время подлета ракет к нашей границе – 13:30.

Читайте такжеСМИ: Россия просит Израиль не мешать переброске "стратегического вооружения" из Сирии в Украину

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Воздушная тревога сирена
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде