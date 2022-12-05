В Украине объявлена масштабная воздушная тревога, есть большая угроза ракетного удара

По состоянию на 13:20 по Киеву в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. По состоянию на 13:50 заполнена вся карта, кроме оккупированного Крыма.

Главы ОГА сообщают о большой угрозе ракетного удара от РФ.

По предварительной информации, 13 вражеских самолетов уже выпустили по 8 ракет, суммарное количество – 104. Также в море вышли ракетоносители "Калибров", возможен залп из 16 ракет. Ориентировочное время подлета ракет к нашей границе – 13:30.