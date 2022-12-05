В Украине объявлена масштабная воздушная тревога, есть большая угроза ракетного удара
Пройдите в укрытие или хотя бы пользуйтесь правилом двух стен
Getty Images / Global Images Ukraine
По состоянию на 13:20 по Киеву в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. По состоянию на 13:50 заполнена вся карта, кроме оккупированного Крыма.
Главы ОГА сообщают о большой угрозе ракетного удара от РФ.
По предварительной информации, 13 вражеских самолетов уже выпустили по 8 ракет, суммарное количество – 104. Также в море вышли ракетоносители "Калибров", возможен залп из 16 ракет. Ориентировочное время подлета ракет к нашей границе – 13:30.
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