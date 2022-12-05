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Костышин может продолжить карьеру в США

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Неожиданный поворот

Костышин может продолжить карьеру в США

instagram.com/kostyshyn_denys

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Украинский атакующий полузащитник Денис Костишин – сын известного у прошлого футболиста, а ныне тренера Руслана Костышина – планирует продолжить карьеру в одном из американских клубов, выступающем во втором по рангу дивизионе (USL).

Об этом сообщает Динамомания. В какой именно клуб может перейти Денис, издание не уточняет.

Ранее стало известно, что 25-летний игрок покинул "Александрию", в которой находился в течение 2022 года, однако из-за травмы не смог стать основным в обойме Юрия Гуры. Денис принял участие только в трех матчах, но отличился забитым голом.

До "Александрии" Костышин-младший отыграл 84 матча за "Колос", в которых забил 13 голов.

Отметим, что сейчас в США также играет воспитанник "Шахтера" Артем Холод, он продлил контракт на 2023-й год с клубом второго дивизиона "Эль Пасо Локомотив".

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В статье: трансферы Денис Костышин
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Источник:
Динамоманія

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