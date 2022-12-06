Украине! На России сообщили, что в Брянской области беспилотниками атакован комбинат "Слава"

В Брянской области беспилотники атаковали комбинат "Слава", они упали и взорвались в 3 метрах от резервуаров с дизтопливом, как сообщают российские СМИ. Комбинат находится в 80 км от границы.

"Налет на комбинат, который находится в 80 километрах от границы России и Украины, произошел сегодня ночью. На территорию комбината залетели, предположительно, два беспилотника, они упали и взорвались в трех метрах от резервуаров с дизельным топливом. В этот момент пятитонные резервуары были пусты".

Так как резервуары пустовали, то, к сожалению, серьезного пожара не произошло.