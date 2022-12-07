  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Зима – ключевой этап войны". Данилов рассказал, когда ВСУ зайдут в Луганск, Донецк и Севастополь
В тренде

"Зима – ключевой этап войны". Данилов рассказал, когда ВСУ зайдут в Луганск, Донецк и Севастополь

Общие новости
(1 голосов)

Важные детали

"Зима – ключевой этап войны". Данилов рассказал, когда ВСУ зайдут в Луганск, Донецк и Севастополь

Радио НВ

Новина українською

Вооруженные силы Украины зайдут в Луганск, Донецк и Севастополь весной 2023 года. Ключевым этапом в войне станет зима. Об этом сообщает секретарь СНБО Алексей Данилов в своем Твиттере.

"6 декабря 1919 начался Зимний поход армии УНР. 6 декабря 2022 он продолжился и закончится Украинской весной в освобожденном Севастополе, Донецке и Луганске. Украинская зима – ключевой этап Великой войны за Независимость. С Днем Вооруженных сил Украины!"

Высказывания секретаря СНБО совпадают с прогнозом начальника военной разведки Кирилла Буданова, который заявлял, что война будет продолжаться "не так долго", и до конца весны 2023-го Вооруженные Силы Украины войдут в Крым. Руководитель ГУР Буданов заверил, что проигрыш России в войне против Украины – это уже решенный вопрос.

Читайте такжеДанилов: Денуклеаризированная и демилитаризованная россия - лучшая гарантия мира
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Алексей Данилов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде