"Зима – ключевой этап войны". Данилов рассказал, когда ВСУ зайдут в Луганск, Донецк и Севастополь

Вооруженные силы Украины зайдут в Луганск, Донецк и Севастополь весной 2023 года. Ключевым этапом в войне станет зима. Об этом сообщает секретарь СНБО Алексей Данилов в своем Твиттере.

"6 декабря 1919 начался Зимний поход армии УНР. 6 декабря 2022 он продолжился и закончится Украинской весной в освобожденном Севастополе, Донецке и Луганске. Украинская зима – ключевой этап Великой войны за Независимость. С Днем Вооруженных сил Украины!"

On December 6, 1919, the Winter Campaign of the UPR army began. On December 6, 2022, it is ongoing and will end with the Ukrainian Spring in liberated Sevastopol, Donetsk and Luhansk. The Ukrainian winter is a key stage of the Great War for Independence. Happy ????????

AFU Day! — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) December 6, 2022

Высказывания секретаря СНБО совпадают с прогнозом начальника военной разведки Кирилла Буданова, который заявлял, что война будет продолжаться "не так долго", и до конца весны 2023-го Вооруженные Силы Украины войдут в Крым. Руководитель ГУР Буданов заверил, что проигрыш России в войне против Украины – это уже решенный вопрос.