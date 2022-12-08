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Перевалили за новую тысячу ликвидированных россиян. Генштаб – о потерях врага за 7 декабря

Общие новости
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Такими темпами 100 тысяч орков будут еще до Нового Года

Перевалили за новую тысячу ликвидированных россиян. Генштаб – о потерях врага за 7 декабря

Генштаб ВСУ

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.12 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 93080 (+340) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2937 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5911 (+2) ед,
  • артиллерийских систем – 1925 (+2) ед,
  • РСЗО – 395 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 211 (+0) ед,
  • самолетов – 281 (+0) ед,
  • вертолетов – 264 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1603 (+2),
  • крылатые ракеты ‒ 592 (+0),
  • корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4528 (+2) ед,
  • специальная техника – 164 (+1).
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Данные уточняются.

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В статье: война с россией
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