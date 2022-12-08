Перевалили за новую тысячу ликвидированных россиян. Генштаб – о потерях врага за 7 декабря
Такими темпами 100 тысяч орков будут еще до Нового Года
Генштаб ВСУ
Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.12 ориентировочно составили:
- личного состава – около 93080 (+340) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2937 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5911 (+2) ед,
- артиллерийских систем – 1925 (+2) ед,
- РСЗО – 395 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 211 (+0) ед,
- самолетов – 281 (+0) ед,
- вертолетов – 264 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1603 (+2),
- крылатые ракеты ‒ 592 (+0),
- корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4528 (+2) ед,
- специальная техника – 164 (+1).
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