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Россия запустила по энергоструктуре Украины более 1000 тяжелых ракет и дронов

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Энергосистема Украины после последней ракетной атаки агрессора вошла в стабильный режим

Россия запустила по энергоструктуре Украины более 1000 тяжелых ракет и дронов

фото из соцсетей

Новина українською

Более 1000 тяжелых ракет и дронов было выпущено по объектам энергетической инфраструктуры Украины с 10 октября.

Об этом сообщает глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в Медиацентре Укринформ.

Как заявил Кудрицкий, энергосистема Украины после последней ракетной атаки агрессора вошла в стабильный режим функционирования более быстро, система не была разбалансирована и работает как единая целостная интегрированная энергосистема, соединенная с нашими соседями - Молдовой и Европейской энергосистемой.

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"Более 1000 тяжелых ракет и дронов было выпущено по объектам энергетической инфраструктуры Украины с 10 октября. Мы пережили 8 больших волн и более 10 меньших ударов, прежде всего благодаря нашим героическим Вооруженным силам. В некоторых регионах, в которых объекты получили повреждения, без перерыва продолжается восстановление", - отметил глава "Укрэнерго".

Он сообщил, что работы ведутся в основном на магистральных подстанциях и электростанциях, которыми оперируют как частные, так и государственные коммунальные предприятия.

"Повсюду, где это возможно, идет восстановление как способности генерации производить электроэнергию, так и способности сети надежно передавать ее на большое расстояние" , - заверил Кудрицкий.

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В статье: война с россией
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Источник:
РБК-Украина

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