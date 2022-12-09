Россия запустила по энергоструктуре Украины более 1000 тяжелых ракет и дронов
Энергосистема Украины после последней ракетной атаки агрессора вошла в стабильный режим
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Более 1000 тяжелых ракет и дронов было выпущено по объектам энергетической инфраструктуры Украины с 10 октября.
Об этом сообщает глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в Медиацентре Укринформ.
Как заявил Кудрицкий, энергосистема Украины после последней ракетной атаки агрессора вошла в стабильный режим функционирования более быстро, система не была разбалансирована и работает как единая целостная интегрированная энергосистема, соединенная с нашими соседями - Молдовой и Европейской энергосистемой.
"Более 1000 тяжелых ракет и дронов было выпущено по объектам энергетической инфраструктуры Украины с 10 октября. Мы пережили 8 больших волн и более 10 меньших ударов, прежде всего благодаря нашим героическим Вооруженным силам. В некоторых регионах, в которых объекты получили повреждения, без перерыва продолжается восстановление", - отметил глава "Укрэнерго".
Он сообщил, что работы ведутся в основном на магистральных подстанциях и электростанциях, которыми оперируют как частные, так и государственные коммунальные предприятия.
"Повсюду, где это возможно, идет восстановление как способности генерации производить электроэнергию, так и способности сети надежно передавать ее на большое расстояние" , - заверил Кудрицкий.
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