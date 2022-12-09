Подоляк: Очень скоро мы получим и Patriot, и Abrams, и Leopard
Очень смелое заявление из Офиса президента
Фото: Офіс президента України
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорит, что вскоре украинские вооруженные силы одержат современную западную бронетехнику, комплексы ПРО и ракетные установки.
Об этом он рассказал в интервью "24 каналу".
"Просто поверьте мне, что очень скоро мы получим и Patriot, и Abrams, и Leopard, и все остальное. Это объективное развитие этой войны. Это все будет на нашей территории", — утверждает представитель Банковой.
Впрочем, на чем основано такое заявление, Подоляк не сообщил. Не сказал он также, что подразумевает, когда говорит, что "очень скоро".
К слову, Подоляк сказал, что "две недели, месяц, два месяца… все в том объеме, который нам нужен, у нас будет, в частности, с ракетами определенных дальностей, со снарядами определенных калибров".
Популярное сейчас
- Клетчатый стиль. Хорватия – Бразилия 1:1 / пен. 4:2
- Хорватия – Бразилия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
- Источник: Наставник Зари получил предложение от европейского клуба
- Вертолетом Ка-52, который сбили ВСУ, управлял один из лучших экипажей армии РФ
- Красотка дня. Обворожительная жена героического вратаря сборной Хорватии. ФОТО
- Цитаишвили в Таиланде женился на своей очаровательной избраннице. ФОТО
Новости по теме
- 15:32 Украинские Подоляк: Гарантии безопасности от России станут возможны только после трибунала над военными преступниками
- 16:48 Украинские Подоляк к россиянам: Забудьте о Бахмуте. Начинайте готовиться к Ялтинскому трибуналу
- 13:15 Украинские Подоляк: Россия нанесет новый ракетный удар, когда наступят морозы