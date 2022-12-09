Подоляк: Очень скоро мы получим и Patriot, и Abrams, и Leopard

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорит, что вскоре украинские вооруженные силы одержат современную западную бронетехнику, комплексы ПРО и ракетные установки.

Об этом он рассказал в интервью "24 каналу".

"Просто поверьте мне, что очень скоро мы получим и Patriot, и Abrams, и Leopard, и все остальное. Это объективное развитие этой войны. Это все будет на нашей территории", — утверждает представитель Банковой.

Впрочем, на чем основано такое заявление, Подоляк не сообщил. Не сказал он также, что подразумевает, когда говорит, что "очень скоро".

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К слову, Подоляк сказал, что "две недели, месяц, два месяца… все в том объеме, который нам нужен, у нас будет, в частности, с ракетами определенных дальностей, со снарядами определенных калибров".