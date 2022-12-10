Лукашенко пообещал показать план НАТО по захвату власти в Беларуси и нападению на Россию
Бульбофюрер снова за свое
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Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что страны НАТО хотели напасть на Беларусь и захватить Россию со стороны Донбасса.
При этом старый маразматик в очередной раз пообещал показать этот злобный план западных стран.
"Запад к ней [войне] готовился. А в ближайшее время мы обнародуем эти факты, как они [западные страны] должны были после мятежа 2020 года в Беларуси, если сложится ситуация и выйдут на границу со Смоленской областью, НАТО с войсками захватят у нас власть, начать войну с Россией с Донбасса.
Причиной должно было послужить то, что Россия захватила чужие территории. Оттуда должна была начаться война 2021-2022 года. Россия сработала на опережение", - заявил Лукашенко.
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