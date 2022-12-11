Вопрос Крыма может затянуть войну в Украине на десятилетия, - Washington Post
Экспреты считают, что конфликт может значительно расшириться во времени
Радіо Свобода/Автор невідомий
Деоккупация Крыма может привести к использованию президентом России Владимиром Путиным ядерной бомбы, а неразрешение вопроса полуострова может привести к десятилетнему конфликту. Об этом пишет авторитетное американское издание Washington Post.
Эксперты отмечают, что надежда Украины на возвращение Крыма долгое время казалась надуманной фантазией, но недавние победы Киева на поле сражения и ошибки Москвы неожиданно сделали ее правдоподобной.
Запад, поддерживая Украину, опасается, что любое "украинское военное вторжение в Крым" может подтолкнуть Путина к радикальным действиям, потенциально даже к использованию ядерной бомбы.
Некоторые западные чиновники надеются, что соглашение о передаче Крыма России может стать основой дипломатического завершения войны. Украинцы отвергают эту идею как опасно наивную, в то время как россияне заявляют, что они не согласятся с тем, что уже принадлежит им.
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