Деоккупация Крыма может привести к использованию президентом России Владимиром Путиным ядерной бомбы, а неразрешение вопроса полуострова может привести к десятилетнему конфликту. Об этом пишет авторитетное американское издание Washington Post.

Эксперты отмечают, что надежда Украины на возвращение Крыма долгое время казалась надуманной фантазией, но недавние победы Киева на поле сражения и ошибки Москвы неожиданно сделали ее правдоподобной.

Запад, поддерживая Украину, опасается, что любое "украинское военное вторжение в Крым" может подтолкнуть Путина к радикальным действиям, потенциально даже к использованию ядерной бомбы.

Некоторые западные чиновники надеются, что соглашение о передаче Крыма России может стать основой дипломатического завершения войны. Украинцы отвергают эту идею как опасно наивную, в то время как россияне заявляют, что они не согласятся с тем, что уже принадлежит им.