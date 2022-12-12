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Глава дипломатии ЕС сообщил о том, согласован ли новый пакет санкций против РФ

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Глава дипломатии ЕС сообщил о том, согласован ли новый пакет санкций против РФ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Страны-члены Европейского Союза еще не согласовали девятый санкционный пакет против России, возможно, решение будет в понедельник вечером. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в начале встречи министров иностранных дел в Брюсселе.

"Еврокомиссия выдвинула предложения, но решение должен принять Совет ЕС. 27 министров имеют разные взгляды на этот вопрос. С тех пор как мы сделали предложение, а это еще не решение, состоялись обсуждения, и я надеялся, что утром мы сможем объявить о "зеленом свете", но пока это не так".

"Возможно, в конце дня. Но есть определенные вопросы, которые нуждаются в согласовании. Надеюсь, это произойдет вечером, возможно, завтра. Но я не скажу, что это будет легко, потому что есть разные взгляды среди стран-членов".

В санкционный список предлагают добавить около 200 физических лиц и компаний, среди которых военные, представители оборонпрома, члены Госдумы и Совета Федерации, министры, губернаторы и политики РФ. Еврокомиссия предлагает санкции против еще трех российских банков и дополнительные экспортные ограничения для товаров двойного назначения, а также подготовила меры по усложнению доступа к беспилотникам России.

В то же время издание Financial Times сообщило, что в ЕС с января появится представитель для надзора за соблюдением санкций. Он потребует более жесткого выполнения санкций ЕС в странах, в частности Турции, для предупреждения обхода мер Россией.

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В статье: Европейский союз Жозеп Боррель санкции
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