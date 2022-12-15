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Маркевич: Среди украинцев, вернувшихся в УПЛ во время войны, лучше себя показал Марьян Швед

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Маркевич: Среди украинцев, вернувшихся в УПЛ во время войны, лучше себя показал Марьян Швед

Фото з відкритих джерел

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Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился мнением о возвращении украинских игроков в УПЛ.

"Я считаю, что среди украинцев, вернувшихся в УПЛ во время войны, лучше себя показал Марьян Швед. Даже несмотря на травму. Ему почти не понадобилось время на адаптацию в "Шахтере". Он сразу включился в игру команды и показал себя. На мой взгляд, это очень талантливый футболист.

Я обеими руками за, чтобы украинцы возвращались в УПЛ в это тяжелое время. Молодые и опытные. Тот же Олейник, который еще во время моей работы в "Металлисте" был одним из лучших игроков, вернулся в Украину. Несмотря на свой уже серьезный футбольный возраст, он смог помочь "Ворскле", - сказал Маркевич.

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В статье: Мирон Маркевич Шахтер (Донецк) Марьян Швед
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