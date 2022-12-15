Маркевич: Среди украинцев, вернувшихся в УПЛ во время войны, лучше себя показал Марьян Швед
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Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился мнением о возвращении украинских игроков в УПЛ.
"Я считаю, что среди украинцев, вернувшихся в УПЛ во время войны, лучше себя показал Марьян Швед. Даже несмотря на травму. Ему почти не понадобилось время на адаптацию в "
Я обеими руками за, чтобы украинцы возвращались в УПЛ в это тяжелое время. Молодые и опытные. Тот же Олейник, который еще во время моей работы в "Металлисте" был одним из лучших игроков, вернулся в Украину. Несмотря на свой уже серьезный футбольный возраст, он смог помочь "Ворскле", - сказал Маркевич.
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