Греция готова предоставить Украине системы ПВО С-300, если получит Patriot из США
На вооружении балканцев стоит четыре дивизиона этих систем
Vitaly V. Kuzmin
Греция готова передать Украине системы противовоздушной обороны С-300, если США заменят их системами Patriot.
Министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что правительство готово снять российские зенитные ракетные комплексы с Крита и направить их в Украину, но Соединенные Штаты должны установить на их место новые системы ПВО.
"Если США разместят на острове систему Patriot и она будет интегрирована с национальной системой ПВО, то С-300 можно убрать.
Этот процесс применим к любой другой системе ПВО российского производства, которую можно передать Украине", – сказал Панайотопулос.
В ноябре стало известно, что США просят Грецию отказаться от российских зенитных ракетных систем С-300 и Тор-М1 в пользу Украины.
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