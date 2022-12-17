  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Греция готова предоставить Украине системы ПВО С-300, если получит Patriot из США
В тренде

Греция готова предоставить Украине системы ПВО С-300, если получит Patriot из США

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

На вооружении балканцев стоит четыре дивизиона этих систем

Греция готова предоставить Украине системы ПВО С-300, если получит Patriot из США

Vitaly V. Kuzmin

Новина українською

Греция готова передать Украине системы противовоздушной обороны С-300, если США заменят их системами Patriot.

Министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что правительство готово снять российские зенитные ракетные комплексы с Крита и направить их в Украину, но Соединенные Штаты должны установить на их место новые системы ПВО.

"Если США разместят на острове систему Patriot и она будет интегрирована с национальной системой ПВО, то С-300 можно убрать.

Этот процесс применим к любой другой системе ПВО российского производства, которую можно передать Украине", – сказал Панайотопулос.

В ноябре стало известно, что США просят Грецию отказаться от российских зенитных ракетных систем С-300 и Тор-М1 в пользу Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Греция война с россией С-300
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
primenews.press

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
жажа_the_best (Харьков)
17.12.2022 в 17:05
Хитрожопые греки идут на}{уй!!! Patriot идет в Украину!!!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде