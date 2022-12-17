Греция готова предоставить Украине системы ПВО С-300, если получит Patriot из США

Греция готова передать Украине системы противовоздушной обороны С-300, если США заменят их системами Patriot.

Министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что правительство готово снять российские зенитные ракетные комплексы с Крита и направить их в Украину, но Соединенные Штаты должны установить на их место новые системы ПВО.

"Если США разместят на острове систему Patriot и она будет интегрирована с национальной системой ПВО, то С-300 можно убрать. Этот процесс применим к любой другой системе ПВО российского производства, которую можно передать Украине", – сказал Панайотопулос.

В ноябре стало известно, что США просят Грецию отказаться от российских зенитных ракетных систем С-300 и Тор-М1 в пользу Украины.