Кучук: Переживаю за каждого парня, который воюет. Они дарят нам жизнь
Отметил также и боевой дух украинцев
Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий
Главный тренер львовского "Руха" Леонид Кучук рассказал о своей мечте:
“У меня такая мечта, чтобы в Украине был мир. Его могут обеспечить Вооруженные Силы Украины, которые не позволяют оккупантам захватить и уничтожить украинских людей. Я очень благодарю военных за то, что они делают для того, чтобы вернулась мирная жизнь, чтобы был футбол в Украине.
Его здесь любят, знаю, что и бойцы ВСУ являются болельщиками этого вида спорта. Футбол остался в душе каждого украинца. Я очень переживаю за каждого военного, за каждого раненого, за каждый населенный пункт, который уничтожается.
Думаю, что боевой дух украинцев – это генетически. Этот дух заложен еще много-много веков назад. Когда мы посещали львовский военный госпиталь, я увидел раненых молодых военных. Для меня, как очень эмоционального человека, это стало таким порывом, я очень переживаю за каждого раненого, воюющего парня. Это ребята, которые дарят нам жизнь”, – сказал Кучук.
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