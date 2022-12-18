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Кучук: Переживаю за каждого парня, который воюет. Они дарят нам жизнь

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Отметил также и боевой дух украинцев

Кучук: Переживаю за каждого парня, который воюет. Они дарят нам жизнь

Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий

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Главный тренер львовского "Руха" Леонид Кучук рассказал о своей мечте:

“У меня такая мечта, чтобы в Украине был мир. Его могут обеспечить Вооруженные Силы Украины, которые не позволяют оккупантам захватить и уничтожить украинских людей. Я очень благодарю военных за то, что они делают для того, чтобы вернулась мирная жизнь, чтобы был футбол в Украине.

Его здесь любят, знаю, что и бойцы ВСУ являются болельщиками этого вида спорта. Футбол остался в душе каждого украинца. Я очень переживаю за каждого военного, за каждого раненого, за каждый населенный пункт, который уничтожается.

Думаю, что боевой дух украинцев – это генетически. Этот дух заложен еще много-много веков назад. Когда мы посещали львовский военный госпиталь, я увидел раненых молодых военных. Для меня, как очень эмоционального человека, это стало таким порывом, я очень переживаю за каждого раненого, воюющего парня. Это ребята, которые дарят нам жизнь”, – сказал Кучук.

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В статье: Леонид Кучук Рух (Львов)
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