Теннисист Стаховский: Россияне опустошают тюрьмы, а у нас умирают лучшие
Сергей воюет на фронте
The Wall Street Journal
Украинский теннисист Сергей Стаховский, сейчас защищающий Бахмут, в интервью The Wall Street Journal поделился мнениями насчет ситуации на фронте.
"Россияне опустошают свои тюрьмы и отправляют сюда (прим. – на фронт) умирать худших. А мы, украинцы теряем лучших из нас. Это не справедливо", – рассказал Стаховский.
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Источник:The Wall Streen Journal
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