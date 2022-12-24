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Теннисист Стаховский: Россияне опустошают тюрьмы, а у нас умирают лучшие

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Сергей воюет на фронте

Теннисист Стаховский: Россияне опустошают тюрьмы, а у нас умирают лучшие

The Wall Street Journal

Новина українською

Украинский теннисист Сергей Стаховский, сейчас защищающий Бахмут, в интервью The Wall Street Journal поделился мнениями насчет ситуации на фронте.

"Россияне опустошают свои тюрьмы и отправляют сюда (прим. – на фронт) умирать худших. А мы, украинцы теряем лучших из нас. Это не справедливо", – рассказал Стаховский.

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В статье: Сергей Стаховский война с россией
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Источник:
The Wall Streen Journal

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