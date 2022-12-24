Теннисист Стаховский: Россияне опустошают тюрьмы, а у нас умирают лучшие

Украинский теннисист Сергей Стаховский, сейчас защищающий Бахмут, в интервью The Wall Street Journal поделился мнениями насчет ситуации на фронте.

"Россияне опустошают свои тюрьмы и отправляют сюда (прим. – на фронт) умирать худших. А мы, украинцы теряем лучших из нас. Это не справедливо", – рассказал Стаховский.