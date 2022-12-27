Беланов: Одно из главных достижений года - что УАФ и Павелко добились международной изоляции российского футбола

Функционер УАФ Игорь Беланов подвел итоги 2022 года, отметив результаты работы ассоциации и ее президента Андрея Павелко.

"Уходит 2022 год. Тяжёлый, военный, несправедливый по отношению к Украине с одной стороны и очень откровенный - с другой. Он показал нам на чьей стороне весь цивилизованный мир. А всему миру показал, что в любви украинцев к своей стране нет фальши.

Конечно же, сложным этот год был и для футбола. Кто, например, в марте мог вообще думать о том, что футбол в Украине будет? Но мы в УАФ смогли побороть все вызовы и наши команды не остались без достижений. Юношеская сборная по футзалу, например, добилась в этом году своего лучшего результата на чемпионатах Европы. А наша женская команда по пляжному футболу приняла участие в первом историческом Мундиале-2022 и заняла почетное третье место. А украинский арбитр Катерина Монзуль - она ведь стала второй в мировом рейтинге среди своих коллег!

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Но не все наши победы в этом году были получены именно на футбольном поле. Я считаю одним из главных достижений тот факт, что УАФ и ее президент Андрей Павелко добились изоляции российского футбола на международном уровне.

Команды из россии были отстранены от всех международных соревнований, их исключили из еврокубков, заявки россии на проведение Евро в 2028 и 2032 году были признаны УЕФА неприемлемыми, российскую сборную отстранили от матчей ЧМ и от выступлений в Лиге наций.

Позже УАФ по инициативе Андрея Павелко потребовала от УЕФА не допустить сборную рф к жеребьевке отбора Евро- 2024. А перед этим УАФ требовала от сборной Боснии и Герцеговины отказаться от поединка с россиянами, и матч в итоге не состоялся…

Этот список можно продолжать. Но мы лучше будем продолжать действовать и не останавливаться на достигнутом.

P.S. Теперь понятно, почему столько шума вокруг УАФ к концу года? Почему Павелко вдруг резко стал неугодным определенным силам? Почему брошены такие сумасшедшие ресурсы, чтобы лишить Украину влияния на мировую футбольную повестку дня? Надеюсь это станет понятно и тем, кому под силу противостоять этим атакам на украинский футбол", — написал Беланов в Фейсбук.