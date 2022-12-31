Гайдай: Освобождение Кременной позволит ВСУ ударить по атакующим Бахмут россиянам
Украинское наступление будет иметь серьезные последствия для врага
Фото: facebook.com
Глава Луганской области Сергей Гайдай рассказал, что освобождение Кременной откроет для ВСУ два направления и позволит ударить по атакующим Бахмут россиянам.
"Здесь преувеличить важность нельзя, потому что два направления открываются.
Один – это на Старобельск, и это будет деоккупированный логистический центр Луганщины. И потом уже очень тяжело врагу будет перемещать какие-то резервы или технику, или личный состав, потому что со Старобельским огневым контролем можно держать все дороги.
Ну и второе направление – это Рубежное – Северодонецк. Это поможет разбить эту группировку, которая постоянно штурмует Бахмут", - сказал Сергей Гайдай.
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