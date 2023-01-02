Россия снова нанесла удар по Киеву шахедами. Повреждены объекты инфраструктуры

В ночь на понедельник, 2 января, россияне снова атаковали Киев дронами-камикадзе иранского производства.

Как сообщает Киевская городская военная администрация, за время воздушной тревоги над столицей было сбито 22 воздушных цели.

В то же время мэр столицы Виталий Кличко информирует, что в результате ночных обстрелов Киева повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Как следствие, в городе используются аварийные отключения электроэнергии. Соответственно есть обесточенные объекты теплоснабжения. В то же время водоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме.

Известно, что в результате падения обломков одного из шахедов в Деснянском районе Киева госпитализирован пострадавший 19-летний мужчина.

Напомним, в новогоднюю ночь силы ППО сбили 32 шахеда в небе над Киевом.