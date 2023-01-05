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Никаких перемирий, пока РФ не уберется с оккупированных территория, - реакция Украины на заявления Путина

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Никаких перемирий, пока РФ не уберется с оккупированных территория, - реакция Украины на заявления Путина

Генштаб ЗСУ

Новина українською

В Офисе президента Украины и СНБО ответили на заявлении России о якобы "рождественском перемирии" на 6-7 января.

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Так, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что для любого "перемирия" Россия должна покинуть оккупированные территории.

"Первое. Украина не атакует чужую территорию и не убивает гражданское население, как это делает Россия. Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей территории.

Второе. Россия должна покинуть оккупированные территории – только тогда у нее начнется "временное перемирие". Лицемерие оставьте себе…", - написал Подоляк в Твиттере.

Также о том, что никаких переговоров с Россией о "рождественском перемирии" Украина вести не будет, заявил в эфире "24 канала" секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Давайте будем говорить на практическом языке. А кому они это перемирие предлагают? Самим себе? Есть простое решение: забирают свои чемоданы, забирают свой хлам и отправляются себе в Россию. Точка. Никаких переговоров с ними... Этот поп их придумал какую-то дату. К нам это не имеет никакого отношения", - отметил Данилов.

Он подчеркнул, что Украина будет делать на своей земле все, что посчитает нужным.

"Прикрываться какими-то праздниками христианскими, они здесь при чем? Где религия и где попы?... Какая-то сумасшедшая страна", - добавил секретарь СНБО.

Напомним, что чуть ранее президент России Владимир Путин дал указание ввести так называемое "рождественское перемирие" по всей линии боевого соприкосновения с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Якобы такую идею выдвинул Путину главный российский поп Кирилл Гундяев.

Также российский диктатор призвал поддержать эту его идею о рождественском перемирии и украинскую сторону.

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В статье: война с россией Михаил Подоляк Алексей Данилов
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Источник:
24 Канал онлайн

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