Площадь российских минных полей в Украине уже стала больше территории Великобритании

Оккупанты сделали из Украины крупнейшее минное поле в мире, площадь заминированной оккупантами территории уже превысила 250 000 кв. км. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Yonhap.

Он проиллюстрировал такие масштабы минирования, сравнив эту площадь с территориями всего Корейского полуострова (около 221 000 кв. км), Румынии (около 238 000 кв. км) и Великобритании (около 244 000 кв. км).

Читайте также Группа мужчин устроили купание в Затоке. В результате взрыва мины 2 погибших и 3 раненых

Следует понимать, что мины не только усложняют перемещение людей, но и вызывают серьезные трудности для сельского хозяйства, остающегося одной из основных отраслей экономики Украины.