Площадь российских минных полей в Украине уже стала больше территории Великобритании
Об этом сообщил Шмыгаль
ДСНС
Оккупанты сделали из Украины крупнейшее минное поле в мире, площадь заминированной оккупантами территории уже превысила 250 000 кв. км. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Yonhap.
Он проиллюстрировал такие масштабы минирования, сравнив эту площадь с территориями всего Корейского полуострова (около 221 000 кв. км), Румынии (около 238 000 кв. км) и Великобритании (около 244 000 кв. км).
Следует понимать, что мины не только усложняют перемещение людей, но и вызывают серьезные трудности для сельского хозяйства, остающегося одной из основных отраслей экономики Украины.
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