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Площадь российских минных полей в Украине уже стала больше территории Великобритании

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Об этом сообщил Шмыгаль

Площадь российских минных полей в Украине уже стала больше территории Великобритании

ДСНС

Новина українською

Оккупанты сделали из Украины крупнейшее минное поле в мире, площадь заминированной оккупантами территории уже превысила 250 000 кв. км. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Yonhap.

Он проиллюстрировал такие масштабы минирования, сравнив эту площадь с территориями всего Корейского полуострова (около 221 000 кв. км), Румынии (около 238 000 кв. км) и Великобритании (около 244 000 кв. км).

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Следует понимать, что мины не только усложняют перемещение людей, но и вызывают серьезные трудности для сельского хозяйства, остающегося одной из основных отраслей экономики Украины.

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В статье: война с россией Денис Шмыгаль
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Источник:
en.yna.co.kr

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