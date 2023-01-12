Известный украинский биатлонист Дериземля отказался от брони и пошел служить в ВСУ

Двукратный чемпион Европы и двукратный призер чемпионата мира, знаменитый украинский биатлонист Андрей Дериземля, выигравший "Гонку легенд", мобилизован в Вооруженные силы Украины.

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По словам 45-летнего спортсмена, возглавлявшего в последнее время управление семьи, молодежи и спорта Черниговского горсовета, он лично подал документы на мобилизацию в ряды ВСУ еще летом 2022 года, после вынужденной операции на ногах и реабилитации.

"Мне нужно было еще зимой делать операцию на ахилловых сухожилиях на обеих ногах, но решили провести хирургическое вмешательство весной, поскольку там нужно было ходить в открытой обуви и на костылях", — цитирует участника Олимпийских игр Андрея Дериземлю Суспільне. "Весной повторно сделал МРТ, думал, может, можно обойтись без операции, но профессор сказал, что нужно оперировать обязательно и немедленно. Прооперировали меня в начале мая под общим наркозом. Неделя в больнице, две недели на костылях и два месяца реабилитации. Хотя, к сожалению, и сейчас болит", - добавил он.

Андрей Дериземля возглавлял управление семьи, молодежи и спорта Черниговского горсовета

По словам биатлониста, отбор в подразделение, где он служит, был длительным.

"Я подал документы еще в начале лета, но, учитывая особенности подразделения, где я служу, и мою бронь от горсовета, все затянулось, — рассказал Андрей. — Пришлось писать отказ от брони на мобилизацию".

Добавим, что в ноябре 2022 года Андрея Дериземлю избрали первым вице-президентом Федерации биатлона Украины.