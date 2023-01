Радио Свобода: Украина попросила не наказывать Беларусь наравне с РФ в последних пакетах санкций ЕС

Одной из причин, почему Европейский Союз не наказал Беларусь наравне с российской федерацией в последних пакетах санкций, есть просьба самой Украины. Об этом по своим источникам сообщает в своем Твиттере корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

one of the reasons why #Belarus hasn't been sanctioned together with #Russia in the EU's last sanctions packages is that #Ukraine has requested that Minsk is to be kept out. https://t.co/MWMvHspALA