Радио Свобода: Украина попросила не наказывать Беларусь наравне с РФ в последних пакетах санкций ЕС

Одной из причин, почему Европейский Союз не наказал Беларусь наравне с российской федерацией в последних пакетах санкций, есть просьба самой Украины. Об этом по своим источникам сообщает в своем Твиттере корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Одной из причин, почему Беларусь не была подвергнута санкциям вместе с Россией в последних санкционных пакетах ЕС, является то, что Украина попросила не включать в них Минск".

one of the reasons why #Belarus hasn't been sanctioned together with #Russia in the EU's last sanctions packages is that #Ukraine has requested that Minsk is to be kept out. https://t.co/MWMvHspALA — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 12, 2023

В Брюсселе ускорили работу над десятым пакетом санкций против России – страны-члены хотят принять новый пакет к саммиту Украина-ЕС в Киеве, запланированному на начало февраля.