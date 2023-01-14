Григорий Суркис: Я не собираюсь баллотироваться на пост президента УАФ

Почетный президент "Динамо", бывший президент Украинской федерации футбола Григорий Суркис поделился мнениями по поводу ситуации вокруг УАФ:

“ – Давайте немного поговорим о футболе.

– Со мной о футболе? А какое я имею к нему отношение? Я в футбол не играю, президентом футбольного клуба не являюсь. Я только почетный президент “Динамо”. Ну ладно, давайте поговорим.

– Вокруг выборов президента УАФ сейчас непростая ситуация. Не собираетесь ли вы подать свою кандидатуру, и как вообще прокомментируете то, что там происходит?

– Я не хочу комментировать то, что происходит в УАФ. Пусть этим занимаются правоохранительные органы, которые ведут это дело. Что касается того, не собираюсь ли я баллотироваться на должность президента УАФ, отвечу так. Я не вхожу дважды в одну реку.

За 12 лет пребывания на должности руководителя ФФУ, думаю, я сделал немало. Все это знают: и журналисты, и общество. Горжусь тем, что имел отношение к проведению Украиной Евро-2012. В это никто не верил. Было очень тяжело получить это право, но еще тяжелее было его удержать, потому что в 2008 году был глобальный финансовый кризис, в 2009 – политический кризис.

Было очень сложно сделать, чтобы УЕФА видел, что мы готовы выполнять взятые на себя обязанности. С Польшей отдельный разговор, потому что они получали очень много денег от Европейского союза. А нам было очень тяжело во время борьбы за кресло президента 2008-2009 годов. Однако нам удалось провести финальную часть чемпионата Европы, и УЕФА сказал – что это был лучший турнир за последние годы.

Во-вторых, я еще в 2014 году имел отношение к встрече пятого президента Украины и президента УЕФА Мишеля Платини. Платини тогда сказал Порошенко: “Ваш коллега, который сидит рядом, проделал нам дыру в голове, требуя проведения в Украине финала Лиги чемпионов. Мы дадим вам это право где-то в 2019–2022 году, если Суркис будет помогать”. Это было воспринято аплодисментами и улыбками. Но я сказал: “Нет. Мы должны получить это право в 2018 году”.

Я был почти пророком, бабой Вангой так сказать, потому что никто даже не мог представить, что случится в 2022 году. Но тогда я имел в виду одно – наша страна должна провести финал Лиги чемпионов перед тем, как россия (напишите с маленькой буквы) проведет чемпионат мира. Вот так мы получили в 2016 году право на проведения в Киеве финала Лиги чемпионов-2018. Я этим горжусь.

– Насколько вообще сложна процедура подачи заявки кандидата на должность президента УАФ?

– Нужно смотреть регламент. Я никогда в своей жизни не видел регламента, который бы монополизировал право одного человека быть такое долгое время на этой должности. Регламенты ФИФА и УЕФА стандартизированы для всех национальных ассоциаций. В этих уставах значится, – что президент Ассоциации выбирается на четыре года. У нас же придумали, что президент УАФ почему-то выбирается на пять лет. С этого можно начинать, но на сегодняшний день я не хочу вмешиваться в эти процессы и их комментировать.

Я не борюсь за должность президента УАФ. Я могу только в рамках своего опыта говорить о тех вещах, которые должны существовать в футбольной среде – это, прежде всего, равноправие. В процессах УАФ должны участвовать не только определенные люди, которым доверяет президент Ассоциации, но и представители клубов. Когда я был президентом ФФУ, в исполком Федерации входило восемь или девять представителей клубов УПЛ. Потом это право было, мягко говоря, уничтожено. На мой взгляд, это не уместно”, - сказал Суркис в интервью FanDay.