"Это не о статусе или престиже", - Шевченко призвал публичных личностей стать амбассадорами United 24
Фонда, который поддерживает Украину во время российской агрессии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда украинского футбола, экс-наставник сборной Украины и посол платформы United24 Андрей Шевченко призвал публичных личностей присоединиться к фонду.
"Быть послом United 24 – это не о статусе или престиже. Это желание поддержки и помощи людям в Украине, которое идет из вашего сердца.
Каждый день вы должны быть готовы к новым вызовам, ведь ситуация стремительно меняется. Но главная мотивация – понимание того, что каждое ваше действие может спасти чью-то жизнь.
Это война на истребление. Мы не только защищаем наши территории, города или свободу, но и защищаем наше право на существование. И именно поэтому я призываю каждого публичного человека, каждого, кто верит в свободу и справедливость и поддерживает нас, стать не только послом United 24, но и стать амбассадором великой украинской победы. Большой победы за свободу", - сказал Шевченко.
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