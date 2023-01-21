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Российская ДРГ пыталась проникнуть в Сумскую область. После открытия огня сразу же убежала

Общие новости
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Группа из шести человек

Российская ДРГ пыталась проникнуть в Сумскую область. После открытия огня сразу же убежала

фото из свободных источников

Новина українською

Вчера, 20 января, диверсионно-разведывательная группа оккупантов пытались ворваться на территорию Украины. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий:

“Российская ДРГ снова попыталась пересечь границу на Сумщине.

Вчера, около 5 часов утра, группа из шести человек пыталась двигаться с территории РФ в Юнаковскую общину.

Наши военные открыли огонь, враг скрылся”, - говорится в сообщении Живицкого.

Юношеская община расположена к северу от Сум недалеко от границы с Курской областью. Именно через Юнаковку идет трасса, соединяющая Курск и Сумы.

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В статье: война с россией Дмитрий Живицкий
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