Российская ДРГ пыталась проникнуть в Сумскую область. После открытия огня сразу же убежала
Группа из шести человек
фото из свободных источников
Вчера, 20 января, диверсионно-разведывательная группа оккупантов пытались ворваться на территорию Украины. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий:
“Российская ДРГ снова попыталась пересечь границу на Сумщине.
Вчера, около 5 часов утра, группа из шести человек пыталась двигаться с территории РФ в Юнаковскую общину.
Наши военные открыли огонь, враг скрылся”, - говорится в сообщении Живицкого.
Юношеская община расположена к северу от Сум недалеко от границы с Курской областью. Именно через Юнаковку идет трасса, соединяющая Курск и Сумы.
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Источник:Дмитро Живицький
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