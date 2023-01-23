Источники УП: В Кабмине готовят перестановки, один из кандидатов на выход – министр спорта
Вадим Гутцайт
Фото: Вадим Гутцайт
Вскоре в Кабинете министров возможны увольнения и перестановки, об этом сообщают источники "Украинской правды" в команде президента и Верховной Раде, как сказано в Telegram-канале "УП. Off the record".
По информации источника, сейчас находится "под вопросом" министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, возглавивший Национальный Олимпийский комитет 17 ноября 2022 года.
При этом первый кандидат на выход – министр топлива и энергетики Герман Галущенко, также возможно будет уволен министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин.
В команде президента достаточно долго продолжаются дискуссии, нужны ли вообще эти министерства сейчас, возможно, их стоит сократить или объединить.
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