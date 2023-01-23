  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Источники УП: В Кабмине готовят перестановки, один из кандидатов на выход – министр спорта
В тренде

Источники УП: В Кабмине готовят перестановки, один из кандидатов на выход – министр спорта

Общие новости
(1 голосов)

Вадим Гутцайт

Источники УП: В Кабмине готовят перестановки, один из кандидатов на выход – министр спорта

Фото: Вадим Гутцайт

Новина українською

Вскоре в Кабинете министров возможны увольнения и перестановки, об этом сообщают источники "Украинской правды" в команде президента и Верховной Раде, как сказано в Telegram-канале "УП. Off the record".

По информации источника, сейчас находится "под вопросом" министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, возглавивший Национальный Олимпийский комитет 17 ноября 2022 года.

При этом первый кандидат на выход – министр топлива и энергетики Герман Галущенко, также возможно будет уволен министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин.

В команде президента достаточно долго продолжаются дискуссии, нужны ли вообще эти министерства сейчас, возможно, их стоит сократить или объединить.

Читайте такжеВ НОК официально подтвердили исключение из организации Г. Суркиса, Шуфрича, Шевченко и Беленюка

По теме
yellow-arrow
Известно, сколько кораблей с Калибрами россияне вывели в Черное море
yellow-arrow
ГУР: Весна и начало лета будут решающими в войне. Донецкую и Луганскую области ждут тяжелые бои
yellow-arrow
Министр обороны Резников сообщил, когда состоится следующий Рамштайн
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НОК война с россией Вадим Гутцайт НОК Украины
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УП. Off the record

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде