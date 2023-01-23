Скандал с закупками продуктов для армии: Резникова заслушали в Раде, он остается на посту министра обороны

Министр обороны Украины Алексей резников останется на своей должности.

Такое заявление сделала народный депутат Украины, член фракции "Слуга народа", зампредседателя Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая по итогам рассмотрения в ВР скандала в Минобороны Украины, связанного с коррупцией в сегменте закупок пищевых продуктов для военнослужащих.

Безуглая сообщила, что на заседании были представлены те же закупочные контракты, Резников доложил и пояснил детали.

При этом, правоохранительные органы продолжат расследование.

Напомним, что 21 января, информационный ресурс "Зеркало недели" опубликовал материал, в котором подтверждалось хищение миллиардов гривен на закупках Минобороны. Журналисты провели расследование, в котором оказалось, что стоимость закупок продовольствия в несколько раз выше, чем цены в обычном супермаркете. Общая же сумма тендера составила более 13 миллиардов гривен.