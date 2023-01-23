Скандал с закупками продуктов для армии: Резникова заслушали в Раде, он остается на посту министра обороны
В Раде разбирались по поводу скандала с закупками в армии
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Министр обороны Украины Алексей резников останется на своей должности.
Такое заявление сделала народный депутат Украины, член фракции "Слуга народа", зампредседателя Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая по итогам рассмотрения в ВР скандала в Минобороны Украины, связанного с коррупцией в сегменте закупок пищевых продуктов для военнослужащих.
Безуглая сообщила, что на заседании были представлены те же закупочные контракты, Резников доложил и пояснил детали.
При этом, правоохранительные органы продолжат расследование.
Напомним, что 21 января, информационный ресурс "Зеркало недели" опубликовал материал, в котором подтверждалось хищение миллиардов гривен на закупках Минобороны. Журналисты провели расследование, в котором оказалось, что стоимость закупок продовольствия в несколько раз выше, чем цены в обычном супермаркете. Общая же сумма тендера составила более 13 миллиардов гривен.
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