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Скандал с закупками продуктов для армии: Резникова заслушали в Раде, он остается на посту министра обороны

Общие новости
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В Раде разбирались по поводу скандала с закупками в армии

Скандал с закупками продуктов для армии: Резникова заслушали в Раде, он остается на посту министра обороны

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр обороны Украины Алексей резников останется на своей должности.

Такое заявление сделала народный депутат Украины, член фракции "Слуга народа", зампредседателя Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая по итогам рассмотрения в ВР скандала в Минобороны Украины, связанного с коррупцией в сегменте закупок пищевых продуктов для военнослужащих.

Безуглая сообщила, что на заседании были представлены те же закупочные контракты, Резников доложил и пояснил детали.

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При этом, правоохранительные органы продолжат расследование.

Напомним, что 21 января, информационный ресурс "Зеркало недели" опубликовал материал, в котором подтверждалось хищение миллиардов гривен на закупках Минобороны. Журналисты провели расследование, в котором оказалось, что стоимость закупок продовольствия в несколько раз выше, чем цены в обычном супермаркете. Общая же сумма тендера составила более 13 миллиардов гривен.

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В статье: война с россией Алексей Резников
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Комментарии (4)
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Spokoyno (Київ)
23.01.2023 в 20:59
В країні війна, а хтось ніяк не нахапається! Так затримка з платежами... Це + 20... 30% страхування за ризики... Утім не в ТРИ рази більше! І міністр, який мінімум покриває корупціонерів, на місці! ЖАХ!
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0
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Olegyurchak (Хмельницький )
23.01.2023 в 20:48
На виручку від яєць відмазався.
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0
0
aleks68
23.01.2023 в 20:23
ворон ворону глаз не выкюет
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0
0
nadobi (Полтава)
23.01.2023 в 19:32
Бог завещал делиться, в Раде все рады
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0
-1

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