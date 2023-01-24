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Заместитель Резникова ушел в отставку на фоне скандала с закупками продуктов для ВСУ

Общие новости
(1 голосов)

Сам Резников поддержал запрос

Заместитель Резникова ушел в отставку на фоне скандала с закупками продуктов для ВСУ

Міністерство оборони України

Новина українською

Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение Вооруженных Сил Украины, попросил уволить его, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения украинских воинов в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания.

Сегодня, 24 января, министр обороны Украины Алексей Резников поддержал запрос Вячеслава Шаповалова по его увольнению с должности заместителя министра обороны Украины и обратился в Кабинет министров Украины.

"Несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованы и безосновательны, заявление Вячеслава Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрация того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла. Министерство обороны считает, что такой шаг позволит сохранить доверие общества и международных партнеров и обеспечить объективность во время дополнительных уточнений и возможных расследований. И это философия, которую исповедует команда Минобороны".

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В статье: война с россией Алексей Резников
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Источник:
mil.gov.ua

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Комментарии (2)
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Степан Срака
24.01.2023 в 11:13
ганьба!!!
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Alex-696 (Немирів)
24.01.2023 в 10:45
Знайшли цапа-відбувайла)))
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