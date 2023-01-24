Заместитель Резникова ушел в отставку на фоне скандала с закупками продуктов для ВСУ

Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение Вооруженных Сил Украины, попросил уволить его, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения украинских воинов в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания.

Сегодня, 24 января, министр обороны Украины Алексей Резников поддержал запрос Вячеслава Шаповалова по его увольнению с должности заместителя министра обороны Украины и обратился в Кабинет министров Украины.