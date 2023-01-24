Заместитель Резникова ушел в отставку на фоне скандала с закупками продуктов для ВСУ
Сам Резников поддержал запрос
Міністерство оборони України
Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение Вооруженных Сил Украины, попросил уволить его, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения украинских воинов в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания.
Сегодня, 24 января, министр обороны Украины Алексей Резников поддержал запрос Вячеслава Шаповалова по его увольнению с должности заместителя министра обороны Украины и обратился в Кабинет министров Украины.
"Несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованы и безосновательны, заявление Вячеслава Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрация того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла. Министерство обороны считает, что такой шаг позволит сохранить доверие общества и международных партнеров и обеспечить объективность во время дополнительных уточнений и возможных расследований. И это философия, которую исповедует команда Минобороны".
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