Буданов – о возможности ядерного удара: От РФ можно ожидать многого, но не откровенного идиотизма
Прогноз на 2023 год
The Washington Post
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов считает, что в этом году Россия сосредоточится на оккупации большей территории в Донецкой и Луганской областях. Возобновление наступления из Беларуси он называет маловероятным, такой шаг может свидетельствовать только о намерении отвлечь и разделить Силы обороны, заявил Кирилл Буданов в интервью Washington Post.
Буданов также добавил, что "мы должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой". На вопрос, считает ли он, что заход украинских войск в оккупированный Крым побудит президента РФ путина применить ядерное оружие, начальник ГУР МО Украины отметил:
"Это неправда. И Крым нам вернут. Я вам больше скажу: все началось в Крыму в 2014 году, и на этом все закончится. Это тактика устрашения. россия – страна, от которой можно ожидать многого, но не откровенного идиотизма. Извините, но этого не произойдет. Нанесение ядерного удара приведет не просто к военному поражению россии, а к распаду россии. И они это очень хорошо знают".
Кроме этого Глава ГУР отметил, что на него было совершено 10 покушений.
Также Буданов добавил, что путин неизлечимо болен раком и имеет несколько двойников. "Это открытый вопрос, настоящий ли это президент россии сейчас".
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