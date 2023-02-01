СБУ и БЭБ устроили обыск в доме олигарха Коломойского
Ранее владел ФК "Днепр"
liga
В среду, 1 февраля, СБУ и БЭБ устроили обыск в доме олигарха Игоря Коломойского. Его проводят в рамках расследования, касающегося махинаций по "Укртатнафте" и "Укрнафте".
Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на очень большие суммы. Правоохранительные органы пока не разглашают детали следственных действий.
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Также стало известно, что ДБР производит обыски у руководства налоговой Киева по подозрению в незаконном получении возврата НДС.
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Комментарии (1)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
01.02.2023 в 12:38
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