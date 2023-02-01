СБУ и БЭБ устроили обыск в доме олигарха Коломойского

В среду, 1 февраля, СБУ и БЭБ устроили обыск в доме олигарха Игоря Коломойского. Его проводят в рамках расследования, касающегося махинаций по "Укртатнафте" и "Укрнафте".

Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на очень большие суммы. Правоохранительные органы пока не разглашают детали следственных действий.

Также стало известно, что ДБР производит обыски у руководства налоговой Киева по подозрению в незаконном получении возврата НДС.