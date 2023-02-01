Свитолина: Мы должны придерживаться запрета на участие российских и белорусских спортсменов
Украинская теннисистка поддерживает мнение большинства
Фото: n2tshop.com
Украинская теннисистка Элина Свитолина призывает не допускать российских и белорусских спортсменов к следующей Олимпиаде.
"Олимпийские игры - это самая большая мечта и высшая привилегия для спортсменов. Они являются крупнейшей платформой для инклюзивности и разнообразия в спорте, приковывая внимание всего мира.
Учитывая это, мы должны придерживаться запрета на участие российских и белорусских спортсменов, посылая сильный сигнал всему миру, что мы едины в отношении санкций, введенных против России и Беларуси, и что есть последствия для отвратительных действий их правительств; их жизнь не может продолжаться как обычно, и ни мир, ни российский или белорусский народ не могут быть в неведении относительно злодеяний, которые они совершают в Украине.
Владимир Андрощук, одна из восходящих звезд украинской легкой атлетики, к сожалению, был убит в бою. Он никогда не сможет реализовать свой потенциал и мечты на играх, так почему же российские и белорусские спортсмены должны получить свой шанс, когда их правительства лишают шанса невинных людей и спортсменов?!!!", - написала в своих социальных сетях украинская теннисистка.
Популярное сейчас
- Цитаишвили: Мое возвращение в Динамо? Не хочу ошибиться в четвертый раз
- WSJ: Американский производитель предлагает Украине два ударных дрона за один доллар, но есть условия
- Официально: Энцо Фернандес перешел из Бенфики в Челси за рекордную для АПЛ сумму
- Джокович побеждает Циципаса в финале Australian Open
- Его позиция нам известна, нам безразлично. Жена Малиновского прокомментировала фото с Головиным. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка нового одноклубника Соболя в Страсбуре. ФОТО