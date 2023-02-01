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Свитолина: Мы должны придерживаться запрета на участие российских и белорусских спортсменов

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Украинская теннисистка поддерживает мнение большинства

Свитолина: Мы должны придерживаться запрета на участие российских и белорусских спортсменов

Фото: n2tshop.com

Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина призывает не допускать российских и белорусских спортсменов к следующей Олимпиаде.

"Олимпийские игры - это самая большая мечта и высшая привилегия для спортсменов. Они являются крупнейшей платформой для инклюзивности и разнообразия в спорте, приковывая внимание всего мира.

Учитывая это, мы должны придерживаться запрета на участие российских и белорусских спортсменов, посылая сильный сигнал всему миру, что мы едины в отношении санкций, введенных против России и Беларуси, и что есть последствия для отвратительных действий их правительств; их жизнь не может продолжаться как обычно, и ни мир, ни российский или белорусский народ не могут быть в неведении относительно злодеяний, которые они совершают в Украине.

Владимир Андрощук, одна из восходящих звезд украинской легкой атлетики, к сожалению, был убит в бою. Он никогда не сможет реализовать свой потенциал и мечты на играх, так почему же российские и белорусские спортсмены должны получить свой шанс, когда их правительства лишают шанса невинных людей и спортсменов?!!!", - написала в своих социальных сетях украинская теннисистка.

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В статье: Элина Свитолина
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