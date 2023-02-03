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ЦРУ и Белый дом отрицают, что США предлагали РФ украинские территории в обмен на мир

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Уильям Бернс в эпицентре

ЦРУ и Белый дом отрицают, что США предлагали РФ украинские территории в обмен на мир

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Администрация Джо Байдена и Центральное разведывательное управление США отрицают новость швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung о том, что директор ЦРУ Уильям Бернс якобы предлагал Москве и Киеву мирный план, предполагавший прекращение боевых действий в обмен на сохранение россией контроля над частью украинской территории.

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Цитирует американских должностных лиц The Newsweek. Заместитель представителя Совета национальной безопасности Белого дома Шон Дэвитт заявил, что информация Neue Zürcher Zeitung является "неточной".

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В то же время представитель ЦРУ сообщил The Newsweek, что утверждения швейцарцев о том, что директор ЦРУ Уильям Джозеф Бернс совершил тайную поездку в Москву в январе и что он выдвинул мирное предложение от имени Белого дома, "абсолютно ложны".

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В статье: война с россией Джо Байден
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Источник:
newsweek.com

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