ЦРУ и Белый дом отрицают, что США предлагали РФ украинские территории в обмен на мир
Уильям Бернс в эпицентре
Getty Images / Global Images Ukraine
Администрация Джо Байдена и Центральное разведывательное управление США отрицают новость швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung о том, что директор ЦРУ Уильям Бернс якобы предлагал Москве и Киеву мирный план, предполагавший прекращение боевых действий в обмен на сохранение россией контроля над частью украинской территории.
Цитирует американских должностных лиц The Newsweek. Заместитель представителя Совета национальной безопасности Белого дома Шон Дэвитт заявил, что информация Neue Zürcher Zeitung является "неточной".
В то же время представитель ЦРУ сообщил The Newsweek, что утверждения швейцарцев о том, что директор ЦРУ Уильям Джозеф Бернс совершил тайную поездку в Москву в январе и что он выдвинул мирное предложение от имени Белого дома, "абсолютно ложны".
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