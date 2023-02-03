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ОК Юг – о ситуации на Кинбурнской косе: Прошлой ночью ВСУ нанесли результативный удар

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Об этом сообщила Гуменюк

ОК Юг – о ситуации на Кинбурнской косе: Прошлой ночью ВСУ нанесли результативный удар

фото из свободных источников

Новина українською

Российские войска продолжают стягивать вооружение на Кинбурнскую косу. Украинские силы наносят результативные удары по враждебным позициям. Об этом в комментарии 24 каналу сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

Прошлой ночью у ВСУ "есть достижения". Был уничтожен очередной опорный пункт войск РФ, который они обустроили на Кинбурнской косе: две единицы техники, есть раненые среди личного состава. О потерях орков стало известно из радиоперехватов.

Гуменюк отметила, что ВСУ отслеживают каждый раз, когда оккупанты стягивают силы на Кинбурнскую косу и продолжают наносить удары, из-за чего войска РФ не могут находиться там постоянно. В то же время, поскольку войска РФ могут свозить силы на Кинбурнскую косу по суше, они постоянно стягивают туда новое вооружение и обстреливают Очаковское направление, чтобы не включать Николаевскую область в зерновое соглашение.

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В статье: война с россией ОК Юг ОК Південь Наталья Гуменюк
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Источник:
24 канал

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