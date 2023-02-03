ОК Юг – о ситуации на Кинбурнской косе: Прошлой ночью ВСУ нанесли результативный удар
Об этом сообщила Гуменюк
фото из свободных источников
Российские войска продолжают стягивать вооружение на Кинбурнскую косу. Украинские силы наносят результативные удары по враждебным позициям. Об этом в комментарии 24 каналу сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк.
Прошлой ночью у ВСУ "есть достижения". Был уничтожен очередной опорный пункт войск РФ, который они обустроили на Кинбурнской косе: две единицы техники, есть раненые среди личного состава. О потерях орков стало известно из радиоперехватов.
Гуменюк отметила, что ВСУ отслеживают каждый раз, когда оккупанты стягивают силы на Кинбурнскую косу и продолжают наносить удары, из-за чего войска РФ не могут находиться там постоянно. В то же время, поскольку войска РФ могут свозить силы на Кинбурнскую косу по суше, они постоянно стягивают туда новое вооружение и обстреливают Очаковское направление, чтобы не включать Николаевскую область в зерновое соглашение.
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